Кириенко: участники СВО стоят за Россию независимо от национальности и веры

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Участники СВО стоят за Россию независимо от национальности и вероисповедания, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Отвечая на вопросы журналистов на марафоне «Знание. Первые» Кириенко отметил, что российский народ на попытки врагов расколоть страну отвечает сплочением и это особенно видно в зоне СВО.
«Ребята разных национальностей, с разным боевым путем, но все они говорят о том, что в окопах нет разделения на национальности, нет разделения на вероисповедание, люди говорят с Богом на разных языках, в традиции разных религий, но стоят они за одно, за одну Россию, за одно будущее», — сказал Кириенко.
Просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в Москве на площадке центрального выставочного зала «Манеж».
Первый федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества «Знание». За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».