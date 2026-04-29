NI признал российский танк T-72 лучшим в мире

Российский танк Т-72 занял первое место в рейтинге лучших танков мира, составленном журналом The National Interest (NI). По мнению издания, Т-72 полностью отвечает требованиям эффективного танка, отличается простотой массового производства и ремонтопригодностью.
— Он отвечает всем требованиям эффективного танка. Более того, эти танки легко производить в больших количествах, а когда они выходят из строя, это не имеет особого значения, потому что Россия может легко произвести еще, — говорится в публикации.
Отмечается, что T-72 способен противостоять атакам беспилотников, а его способность преодолевать препятствия и выполнять боевые задачи делает его лучшим в мире. На втором месте рейтинга расположился американский танк M1 «Абрамс», на третьем — израильский Merkava V.
Между тем первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что многофункциональный истребитель Су-35С, относящийся к поколению 4++, продолжает удерживать лидирующие позиции среди боевых самолетов своего класса.