Центр Калининграда закроют для движения 30 апреля

В Калининграде на площади Победы в четверг, 30 апреля, отметят 377-ю годовщину образования пожарной охраны. На время торжеств несколько улиц в центре города будут закрыты для движения, предупредили в пресс-службе мэрии.
С 8:00 до 17:00 для транспорта будут перекрыты:
ул. Гаражная на участке от пл. Победы до ул. Юношеской; пл. Победы (в районе дома № 4) от ул. Гаражной до Советского проспекта.
В целях безопасности водителям рекомендуют убрать машины, которые припаркованы на закрываемых улицах. Автобус № 4 в это время будет курсировать по Гвардейскому проспекту — пл. Победы — Советскому проспекту и далее по своему маршруту. В обратном направлении схема движения не изменится.
В программе праздника: концерт; выставка современной и раритетной пожарной техники; конкурсы и подарки; выставка служебных собак; квест в дымокамере; мастер-классы для детей; все желающие смогут сделать на память фото в боевой амуниции пожарного.