Граждане считают многонациональность России ее силой, заявил Кириенко

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Многонациональность России считают силой страны 94% граждан, у большей части населения соседство с соотечественниками других национальностей вызывает доброжелательные чувства, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
На марафоне «Знание. Первые» Кириенко рассказал о результатах социологических опросов, которые были посвящены многонациональности России.
«У нас сейчас 94% граждан России говорят, то, что мы многонациональная страна, то, что в России живут люди 194 национальностей и этнических групп — это наша сила», — сказал Кириенко.
Кроме того, он отметил, что у 84% россиян вызывает позитивные эмоции тот факт, что рядом с ними проживают представители других национальностей.
«Это самые высокие показатели за последние годы», — подчеркнул Кириенко.
При этом, по его словам, лишь 12% ответили, что соседство с гражданами других национальностей может вызывать тревожные чувства.