Ричмонд
+20°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия хочет вернуть себе заблокированные деньги от ЕС: для этого Будапешт готов сотрудничать с Брюсселем

Мадьяр: Венгрия хочет подписать в мае договор с ЕС о разморозке средств.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия может получить замороженные средства от Евросоюза уже в конце мая, страна собирается подписать соглашение с объединением. Об этом сообщил в своих соцсетях победивший на парламентских выборах лидер фракции «Тиса» Петер Мадьяр по итогам переговоров с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Как отметил политик, встреча с главой ЕК прошла продуктивно. Стороны смогли договориться о заключении сделки по выделению помощи Будапешту. Документы будут подписаны уже 25 мая в Брюсселе. Мадьяр добивается получения денег, которые заблокировал ЕС при правительстве Виктора Орбана. Тот выступал против поддержки Украины, что крайне не нравилось европейской элите.

«Мы договорились, что я вернусь в Брюссель в качестве премьер-министра Венгрии и что мы как можно скорее заключим политическое соглашение, необходимое для того, чтобы Венгрия и венгры получили триллионы форинтов из фондов ЕС», — написал лидер партии.

Ранее стало известно, что Мадьяр хочет встретиться с Владимиром Зеленским. Он хочет обговорить с нелегитимным украинским президентом права венгров в Незалежной. Венгерский политик намерен добиться справедливости в вопросе ущемления прав его граждан в Закарпатье.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше