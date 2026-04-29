Венгрия может получить замороженные средства от Евросоюза уже в конце мая, страна собирается подписать соглашение с объединением. Об этом сообщил в своих соцсетях победивший на парламентских выборах лидер фракции «Тиса» Петер Мадьяр по итогам переговоров с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Как отметил политик, встреча с главой ЕК прошла продуктивно. Стороны смогли договориться о заключении сделки по выделению помощи Будапешту. Документы будут подписаны уже 25 мая в Брюсселе. Мадьяр добивается получения денег, которые заблокировал ЕС при правительстве Виктора Орбана. Тот выступал против поддержки Украины, что крайне не нравилось европейской элите.
«Мы договорились, что я вернусь в Брюссель в качестве премьер-министра Венгрии и что мы как можно скорее заключим политическое соглашение, необходимое для того, чтобы Венгрия и венгры получили триллионы форинтов из фондов ЕС», — написал лидер партии.
Ранее стало известно, что Мадьяр хочет встретиться с Владимиром Зеленским. Он хочет обговорить с нелегитимным украинским президентом права венгров в Незалежной. Венгерский политик намерен добиться справедливости в вопросе ущемления прав его граждан в Закарпатье.