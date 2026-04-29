Козлов раскрыл план экологической реабилитации Азовского моря

Оздоровление водных объектов, включая Азовское море, станет одним из ключевых направлений развития Донбасса и Новороссии, поскольку многолетняя работа промышленных предприятий без модернизации привела к ухудшению экологической ситуации в регионе. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Министр напомнил, что в конце 2025 года была утверждена стратегия развития региона до 2040 года, которая предусматривает восстановление экосистем и применение природного потенциала для экономического роста. Программа охватывает Донецкую и Луганскую Народные Республики, Крым, Краснодарский край и Ростовскую область.

— По линии Минприроды и наших подведомственных структур проведем инвентаризацию и обследование объектов накопленного вреда, затем регионы разработают планы по ликвидации свалок и заброшенных производств, далее — сама ликвидация, — пояснил Козлов.

В рамках инициативы планируется провести инвентаризацию объектов накопленного экологического ущерба, после чего регионы подготовят программы их ликвидации. Далее начнется устранение свалок и заброшенных промышленных площадок. К 2030 году Росгидромет восстановит систему наблюдения за состоянием окружающей среды регионов, передает Донецкое агентство новостей.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что удар украинских войск по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе в Краснодарском крае потенциально грозит экологической катастрофой.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше