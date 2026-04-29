Власти выделили на развитие VK более 40 млрд рублей

По данным Mediascope, в январе 2026 года суточная аудитория сервиса «VK Видео» достигла 42,2 млн человек, а месячная — 82,8 млн. Для сравнения, месячная аудитория YouTube составила 65,9 млн, а Rutube — 47,7 млн. В VK подтвердили, что субсидии были направлены именно на развитие этого сервиса, который планируется позиционировать как национальную видеоплатформу.