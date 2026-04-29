Прокуратура взяла на контроль расследование гибели собак в нижегородском питомнике

Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в питомнике в Нижнем Новгороде, при котором погибли 200 породистых собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, трагедия произошла в надворной постройке на улице Воронихина в Ленинском районе, где находится приют «Воронихинский Сувенир». В результате возгорания погибли 200 померанских шпицев и чихуахуа.
По предварительным данным, причиной пожара стала печь. Прокуратура установит точные причины возгорания и примет процессуальное решение по данному факту. В рамках надзорных мероприятий также будет дана оценка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и при содержании животных.