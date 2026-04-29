Зеленский: Украина отвергла просьбу Запада не бить по нефтяным объектам России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отверг призывы Запада прекратить атаки на нефтяные объекты России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отверг призывы Запада прекратить атаки на нефтяные объекты России.

Несмотря на обращения союзников, обеспокоенных нестабильностью цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке, Киев решил не отказываться от принятой тактики.

— Союзники просили Украину не атаковать нефтяные объекты в России из-за войны на Ближнем Востоке, но Киев отказался, — передает слова главы государства американский журнал Newsweek.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против попыток восстановить отношения с Европой. Отдельно глава государства отметил, что страна всегда была и остается надежным поставщиком нефти. Москва продолжит экспортировать углеводороды в Словакию и Венгрию, которые российский лидер назвал надежными партнерами.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев считает, что попытки Запада оказать давление на Россию через энергоресурсы не принесли результата. При этом недавнее заявление Путина о готовности немедленно прекратить поставки сырья на европейский рынок, по данным СМИ, вызвало настоящую панику в Евросоюзе.

