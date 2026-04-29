Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отверг призывы Запада прекратить атаки на нефтяные объекты России.
Несмотря на обращения союзников, обеспокоенных нестабильностью цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке, Киев решил не отказываться от принятой тактики.
— Союзники просили Украину не атаковать нефтяные объекты в России из-за войны на Ближнем Востоке, но Киев отказался, — передает слова главы государства американский журнал Newsweek.
Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против попыток восстановить отношения с Европой. Отдельно глава государства отметил, что страна всегда была и остается надежным поставщиком нефти. Москва продолжит экспортировать углеводороды в Словакию и Венгрию, которые российский лидер назвал надежными партнерами.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев считает, что попытки Запада оказать давление на Россию через энергоресурсы не принесли результата. При этом недавнее заявление Путина о готовности немедленно прекратить поставки сырья на европейский рынок, по данным СМИ, вызвало настоящую панику в Евросоюзе.