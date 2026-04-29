Ричмонд
+20°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Немана получил 9 лет строгого режима за смертельное избиение жены

В Немане суд вынес приговор 50-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в.

Источник: KaliningradToday

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти его супруги.

Трагедия случилась 4 июля 2025 года. Фигурант был пьян. В своей квартире во время бытовой ссоры он набросился на 57-летнюю жену и нанёс ей не меньше шести ударов кулаками по голове. Женщину госпитализировали, но, несмотря на квалифицированную помощь, она скончалась в больнице 11 июля.

На время следствия мужчину держали под стражей. Суд с учётом позиции прокуратуры назначил ему девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.