В Москве показали суровых художников прошлого века

В Москве представили малоизвестные картины советских художников, относящихся к Суровому стилю, просуществовавшему чуть более трёх лет с 1959 по 1962 годы, но полностью изменившего направление современного отечественного искусства. По словам куратора выставки искусствоведа Элеоноры Дудаковой этот стиль, просуществовавший короткий период между бравурным поствоенным соцреализмом и наступившим после нонконформизмом интересен именно своей реалистичностью и достоверностью. На выставке представили московскую школу, с которой всё началось и которая показывает без прикрас жизнь столицы в середине прошлого века. А также полотна представителей южной школы, более яркие, оптимистичные, наполненные южным теплом. О сильно недооценённом в прошлом Суровом стиле только недавно начали активно говорить, признавая его культурологическую значимость.

В Москве представили малоизвестные картины советских художников, относящихся к Суровому стилю, просуществовавшему чуть более трёх лет с 1959 по 1962 годы, но полностью изменившего направление современного отечественного искусства. По словам куратора выставки искусствоведа Элеоноры Дудаковой этот стиль, просуществовавший короткий период между бравурным поствоенным соцреализмом и наступившим после нонконформизмом интересен именно своей реалистичностью и достоверностью. На выставке представили московскую школу, с которой всё началось и которая показывает без прикрас жизнь столицы в середине прошлого века. А также полотна представителей южной школы, более яркие, оптимистичные, наполненные южным теплом. О сильно недооценённом в прошлом Суровом стиле только недавно начали активно говорить, признавая его культурологическую значимость.