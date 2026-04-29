В Ростовской области начали подготовку к новому отопительному сезону

В Новочеркасске главной задачей становится ремонт оборудования котельной в микрорайоне Хотунок, а в поселке Розет Красносулинского района планируют заменить аварийную дымовую трубу до конца июня. Кроме того, в регионе продолжат ликвидацию подвальных котельных, которые часто становятся причиной аварий. В текущем году закроют 16 таких объектов в Таганроге, Азове и донской столице, переключив потребителей на более современные источники энергии.