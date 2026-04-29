В Ростовской области начали подготовку к новому отопительному сезону

В Ростовской области дан старт масштабной подготовке к отопительному сезону 2026−2027 годов. Основные задачи и проблемные точки обозначили на заседании регионального правительства, где подвели итоги прошедшей зимы и утвердили планы летних ремонтов.
Министр жилищно-коммунального хозяйства области сообщила, что к предстоящим холодам готовятся 159 ресурсоснабжающих организаций. В распоряжении коммунальщиков находится свыше 1300 аварийных бригад, почти тысяча резервных источников питания, а диспетчерские службы переведены на круглосуточный режим. Особый акцент сделан на территориях, где ситуация требует особого внимания, — это Таганрог, Новочеркасск и Красносулинский район.
В Таганроге ремонтная кампания уже охватила несколько улиц. Меняются изношенные трубы, наносится антикоррозийная защита, а на двух котельных монтируется новое оборудование взамен демонтированных старых котлов. На аварийно-восстановительные работы проблемной котельной на улице Ленина местный бюджет дополнительно направил 27 миллионов рублей. После завершения всех мероприятий стабильное теплоснабжение получат 211 многоквартирных домов, а также школы, больницы и другие социальные объекты.
В Новочеркасске главной задачей становится ремонт оборудования котельной в микрорайоне Хотунок, а в поселке Розет Красносулинского района планируют заменить аварийную дымовую трубу до конца июня. Кроме того, в регионе продолжат ликвидацию подвальных котельных, которые часто становятся причиной аварий. В текущем году закроют 16 таких объектов в Таганроге, Азове и донской столице, переключив потребителей на более современные источники энергии.
