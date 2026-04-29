WP: Авианосцу США «Джеральд Форд» требуется ремонт, он покинет Ближний Восток

— Это долгожданное облегчение для примерно 4,5 тысячи моряков, которые находились в зоне боевых действий в течение 10 месяцев. Однако это и потеря значительной огневой мощи в условиях застоя мирных переговоров между США и Ираном, — говорится в материале.
Помимо «Джеральда Форда», в зоне боевых действий с Ираном находятся еще два американских авианосца — George H.W. Bush и Abraham Lincoln. В то время как «Форд» находится в Красном море, они действуют в Аравийском море, обеспечивая соблюдение американской блокады в отношении судов, которые перевозят нефть или товары из иранских портов, передает газета.
В марте на борту Gerald R. Ford произошел пожар, в результате которого двое моряков получили травмы и были госпитализированы, а десятки членов экипажа пострадали от воздействия дыма.