Трамп: Украина потерпела поражение в военном плане

Президент США Дональд Трамп в среду, 29 апреля, после телефонного разговора со своим коллегой из России Владимиром Путиным заявил о том, что Украина потерпела поражение в конфликте в военном плане.

Трамп выразил уверенность в том, что Путин был готов заключить мирную сделку некоторое время назад, но «некоторые люди» помешали ему. Президент США также отметил, что найти компромисс между Россией и Украиной удастся «сравнительно скоро».

— Я думаю, Путин хотел бы видеть решение по Украине. Это хорошо… Украина в военном отношении, они побеждены. Вы бы не узнали об этом, читая фейковые новости, — передает слова Трампа Telegram-канал Clash Report.

Владимир Путин 29 апреля провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который продлился 1,5 часа. Президенты обсудили ряд тем, включая конфликт на Украине и эскалацию на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Незадолго до этого появилась информация, что Дональд Трамп во время встречи с королем Великобритании Карлом III заявил, что ведет переговоры с Владимиром Путиным.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше