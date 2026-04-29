Трамп: Украина потерпела поражение в военном плане

Президент США Дональд Трамп в среду, 29 апреля, после телефонного разговора со своим коллегой из России Владимиром Путиным заявил о том, что Украина потерпела поражение в конфликте в военном плане.
Трамп выразил уверенность в том, что Путин был готов заключить мирную сделку некоторое время назад, но «некоторые люди» помешали ему. Президент США также отметил, что найти компромисс между Россией и Украиной удастся «сравнительно скоро».
— Я думаю, Путин хотел бы видеть решение по Украине. Это хорошо… Украина в военном отношении, они побеждены. Вы бы не узнали об этом, читая фейковые новости, — передает слова Трампа Telegram-канал Clash Report.
Владимир Путин 29 апреля провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который продлился 1,5 часа. Президенты обсудили ряд тем, включая конфликт на Украине и эскалацию на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Незадолго до этого появилась информация, что Дональд Трамп во время встречи с королем Великобритании Карлом III заявил, что ведет переговоры с Владимиром Путиным.