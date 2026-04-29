Восемь кладбищ закрыли для свободных захоронений в Кстовском районе

В Кстовском районе Нижнего Новгорода закрыли восемь муниципальных кладбищ для свободных захоронений. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.
Для свободных захоронений были закрыты:
«городское кладбище» на улице Магистральной; «городское кладбище» в районе деревни Студенец (примерно в 1,3 км к северу от ориентира); «кладбище в селе Безводное» (верхняя часть, участок № 8); «кладбище Шелокшанское» в селе Шелокша; «кладбище в деревне Чаглава» (участок 1К); «кладбище села Большая Ельня» (примерно в 950 м к юго‑востоку от населенного пункта); кладбище в Кстове на улице Коминтерна, участок 1; кладбище в Кстове на улице Коминтерна, участок 2.
Решение было принято из-за полного использования территорий кладбищ. При этом подхоронение в семейные (родовые) могилы по-прежнему разрешено.
