Марафон Знание. Первые. проходит в Нижнем Новгороде в шестой раз

В этом году мероприятие посвящено Году Единства народов России.

Просветительский марафон Знание. Первые. Российского общества «Знание» в шестой раз проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В этом году марафон посвящен Году Единства народов России. В мероприятии принимает участие около 1 тыс. школьников, студентов и работающей молодежи. Лекции и образовательные сессии помогут, по словам губернатора, «лучше узнать и понять Россию как страну, объединяющую людей и народы».

Никитин также отметил, что в Нижегородской области особое внимание уделяют мероприятиям, помогающим укрепить межнациональную дружбу, сохранить богатое культурное наследие, а также предоставить возможности для самореализации. Актуальные направления для работы: укрепление межкультурного взаимодействия проживающих в регионе народов и актуализация исторического наследия 1612 года.

«Верю, что среди участников марафона есть те, чьи проекты завтра изменят к лучшему не только Нижегородскую область, но и всю нашу страну», — заключил губернатор.