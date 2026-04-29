VIII Черноморский конгресс по эстетической медицине собрал более 3700 участников

Ведущие российские специалисты поделились своим опытом на медицинском форуме в Геленджике.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике 24−25 апреля прошел VIII Черноморский конгресс по эстетической медицине. Его участниками стали более 3700 специалистов: ведущие врачи со всей России обсудили новейшие направления в пластической хирургии и индустрии красоты. Своим опытом с гостями медицинского форума поделились более 200 спикеров.

Научными партнерами конгресса являются Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), Институт пластической хирургии и косметологии, клиника «Ланцетъ», Союз превентивной, регенеративной и трансляционной медицины.

С приветственным словом к участникам торжественной церемонии открытия обратились председатель конгресса, главный внештатный пластический хирург Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, президент РОПРЭХ Наталья Мантурова, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, руководитель кафедры челюстно-лицевой и пластической хирургии Российского университета медицины Алексей Дробышев, врач-косметолог, научный руководитель образовательных программ «Russian School» Екатерина Круглик и главный окружной специалист Департамента Здравоохранения Москвы, по САО, СВАО, руководитель образовательных программ «Russian School» Сергей Круглик.

Президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова на церемонии открытия конгресса. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

Программа конгресса была насыщенной и интересной для представителей самых разных специальностей. На одной площадке собрались пластические и челюстно-лицевые хирурги, косметологи, гинекологи, неврологи, иммунологи, специалисты превентивной и регенеративной медицины, руководители медицинских клиник.

Участники поделились уникальными практиками, провели разбор клинических случаев, освоили новейшие технологии и обсудили главные тренды, которые уже сегодня меняют индустрию.

«Два дня конференц-залы были наполнены напряженной, но вдохновляющей работой: содержательные презентации сменялись оживленными дискуссиями, а теория неразрывно переплеталась с практикой. Участники задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы, своими глазами наблюдали за ходом операций и работой экспертов на мастер-классах, спорили на панельных дискуссиях и погружались в увлекательный мир анатомических исследований», — рассказали организаторы мероприятия.

Панельная дискуссия «Сложный пациент: завышенные ожидания или ошибка хирурга?». Фото предоставлено организаторами мероприятия.

В рамках конгресса 25 апреля состоялся Круглый стол по вопросам развития производства в России лекарственных препаратов, косметической продукции и медицинских изделий, которые используются в эстетической медицине.

Одним из самых ярких моментов стало заседание Дискуссионного клуба «Russian School» на тему «Безопасность вмешательства: зона общей ответственности». Его участники обсудили, как выработать комплексный подход и добиться безопасного результата для пациента путем слаженной работы специалистов разного профиля.

Научная программа конгресса по пластической хирургии была посвящена эволюции ринопластики, эстетической хирургии лица и молочной железы. Особый интерес у участников вызвали секции «живой» хирургии — показательные операции по ринопластике и маммопластике, выполненные в режиме реального времени.

Ключевыми событиями научной программы по косметологии стали анатомический саммит «Лицо под контролем: анатомия, визуализация, точность» и панельная дискуссия об алгоритмах безопасной мультизональной коррекции.

Участниками конгресса стали более 3700 специалистов. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

В течение двух дней на разных площадках проходили сессии, посвященные эстетической неврологии, эстетической гинекологии, регенеративной и превентивной медицине, лимфологии и иммунологии.

Во время сессии по психологии ее участники отточили свое искусство работы с ожиданиями пациентов, а в ходе сессии для руководителей обсудили будущее эстетического бизнеса в реалиях 2026 года.

Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
