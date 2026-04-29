Tasnim: Иран добился освобождения шести человек с захваченного контейнеровоза

Иранским властям удалось вызволить из плена шестерых моряков с контейнеровоза, захваченного американскими военными 20 апреля. Как передает агентство Tasnim, все освобожденные граждане уже вернулись на родину.
В настоящий момент дипломаты исламской республики продолжают переговоры о судьбе остающихся на судне 22 иранцев. Агентство уточняет, что усилия по их вызволению пока не прекращаются.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана отпустить восемь задержанных иранских женщин. Свое требование американский лидер опубликовал в соцсетях.
Поводом для резкого заявления стал некий пост в соцсетях, где утверждалось, что задержанным в Иране женщинам якобы грозит расправа. Трамп призвал освободить представительниц прекрасного пола, подчеркнув при этом, что такой шаг стал бы добрым сигналом перед стартом возможных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.