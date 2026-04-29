Зеленский ввел санкции против двух сыновей Лукашенко

4 марта 2025 года Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины». Кроме того, 3 марта того же года спецслужбы страны заочно предъявили обвинения народному артисту России Григорию Лепсу из-за его поддержки проведения специальной военной операции.