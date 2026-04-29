Зеленский ввел санкции против двух сыновей Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 апреля, подписал указ о введении санкций в отношении двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко сроком на 10 лет.
Согласно документу, опубликованному на сайте украинского лидера, санкции ввели против Виктора и Дмитрия Лукашенко. Всего в санкционном списке страны присутствуют 16 граждан Белоруссии, а также 11 юридических лиц, передает ТАСС.
21 апреля Владимир Зеленский высказался, что ослабление давления на Россию посредством санкционных ограничений якобы спровоцировало рост ее амбиций. 13 марта политик раскритиковал решение президента США Дональда Трампа частично отменить нефтяные санкции против России, подчеркнув, что оно пополнило бюджет страны на десять миллиардов долларов.
4 марта 2025 года Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины». Кроме того, 3 марта того же года спецслужбы страны заочно предъявили обвинения народному артисту России Григорию Лепсу из-за его поддержки проведения специальной военной операции.