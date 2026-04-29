Иран ждет новая волна ударов от США: Вашингтон уже разработал план

США планируют нанести новую волну мощных ударов по Ирану. Этот план уже разработали в Центральном командовании страны (CENTCOM). Таким образом Вашингтон хочет выйти из тупика в процессе переговоров с Тегераном. Об этом информирует портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
«Центральное командование США подготовило план “короткой и мощной” серии ударов по Ирану в надежде преодолеть переговорный тупик», — указано в публикации.
Уточняется, что атаке подвергнутся стратегические объекты и инфраструктура исламской республики. После проведения миссии, Штаты планируют надавить на руководство Ирана, чтобы они приняли условия врага.
Источники портала утверждают, что американский лидер Дональд Трамп намерен продолжать морскую блокаду в Ормузе. Ведь он считает это главным своим козырем, который сыграет на руку Белому дому в переговорном процессе.
Тем временем сам Иран тоже не собирается сидеть сложа руки. Недавно войска государства предупредили США о карательном ответе. Если американцы не откроют проход в Ормузском проливе, то иранские военные вступят в новый бой с ними.