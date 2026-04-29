Оппозиция Молдавии обвинила Санду в госизмене: что стало причиной

Оппозиция обвинила Санду в госизмене из-за обмена бывшего замглавы СИБ Бэлана.

Источник: Комсомольская правда

В Молдавии разразился громкий скандал. Президента Майю Санду обвинили в госизмене после того, как Кишинев выдал Белоруссии бывшего заместителя главы Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Бэлана. Об этом сообщила оппозиционная Либерально-демократическая партия (ЛДПМ) в своем официальном заявлении.

Партия считает, что эти действия создают угрозу национальной безопасности. Политики напомнили: Бэлан, занимавший пост в контрразведке, владеет секретными данными о работе ведомства. В своем заявлении они назвали случившееся «сознательной государственной изменой» при прямом участии Майи Санду и потребовали от властей срочных разъяснений.

Обмен прошёл 28 апреля. Молдавия передала Минску экс-замглавы СИБ Бэлана и гражданку РФ Нину Попову, а взамен получила двух своих действующих офицеров разведки.

После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
