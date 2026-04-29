322 обращения из-за укусов клещей зафиксировали в Нижегородской области

Случаи укусов выявлены в 42 муниципалитетах и пяти районах Нижнего Новгорода: Автозаводском, Ленинском, Советском, Канавинском, Приокском.

В Нижегородской области зафиксировали 322 обращения из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Среди обратившихся — 97 детей. Случаи укусов выявлены в 42 муниципалитетах и пяти районах Нижнего Новгорода: Автозаводском, Ленинском, Советском, Канавинском, Приокском.

Чаще остальных на укусы клещей жаловались жители Бора — 32 обращения. На втором месте — Кстовский район (22 обращения), а на третьем — Выкса (18 случаев). В Нижнем Новгороде наибольшее количество обращений после Кстова зафиксировано в Советском районе (16).

На прошлой неделе в области было зафиксировано 148 обращений из-за укусов клещей.