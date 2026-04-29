Трамп назвал прекрасным решение ОАЭ покинуть ОПЕК

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отлично отнесся к решению Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+, назвав его прекрасным. Об этом было сказано журналистам во время выступления в среду, 29 апреля.
«Это прекрасно… У них в ОПЕК есть определенные проблемы», — сказал американский лидер представителям СМИ.
По мнению главы Белого дома, выход ОАЭ из объединения поможет снизить цены на бензин и нефть. Напомним, что ОАЭ планируют прекратить сотрудничество с ОПЕК уже 1 мая.
Трамп вышел к прессе вскоре после полуторачасового разговора с президентом России Владимиром Путиным. Лидер РФ решил сам позвонить коллеге, чтобы обсудить с ним конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке, пишет kp.ru,