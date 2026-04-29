«Рядом. Душа в душу»: Егор Бероев впервые представил молодую жену Анну Панкратову на премьере

Егор Бероев и его молодая жена Анна Панкратова появились на показе нашумевшего фильма, который снял Бероев в качестве режиссера.

Егор Бероев и его молодая жена Анна Панкратова появились на показе нашумевшего фильма, который снял Бероев в качестве режиссера. В главной роли сыграла Анна, поэтому, конечно, она тоже была на премьере.

На пресс-воле они сначала вышли по отдельности, а затем уже когда собралась вся съёмочная группа, Егор приобнял Анну. Но от интервью они в итоге оба отказались.

Надо сказать, этот выход в свет особенно обсуждали гости и журналисты, ведь истории расставания Бероева с актрисой Ксенией Алферовой и затем информация о его новой возлюбленной Анне Панкратовой в последнее время были в топе светских новостей. Затем появились разговоры, что Бероев и Панкратова официально поженились, и сегодня на премьере это подтвердилось.

Когда перед показом фильма «Кукла» на сцену вышла съёмочная группа, Бероев зачитал слова благодарности всем, кто работал над картиной. В этом списке была и Анна.

«Я благодарю главную героиню Анну Панкратову за её талант, за профессионализм, за все то настоящее, что ты принесла в свою работу. За твоё стремление, за твоё отношение к работе. — сказал Егор. — Благодарю Аню, мою жену, за то, что прошла этот путь со мной. Рядом. Душа в душу. Поддерживая меня, понимая меня. Спасибо тебе».

Анна, которая стояла на сцене рядом с мужем, едва не прослезилась. Было видно, что девушку очень тронули слова супруга.

Во время самого показа кино Бероев решил провести время на в зале, а пережидая в фойе кинотеатра за чашечкой кофе. Егор общался с коллегами, которые поддерживали новоиспеченного режиссёра и поздравляли с премьерой.