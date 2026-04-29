Россиян предупредили об опасных семенах на маркетплейсах: из них может получиться растение-монстр

Россельхознадзор предупредил о семенах борщевика-убийцы на маркетплейсах.

Источник: Комсомольская правда

В российских интернет-магазинах неожиданно начали продавать семена опаснейшего растения — борщевика Сосновского. Этот зеленый «монстр» способен за несколько сезонов уничтожить любой огород, а его сок оставляет на коже людей страшные химические ожоги, заживающие неделями. О тревожной находке пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника управления Россельхознадзора Ольги Захаровой.

Представитель надзорного ведомства пояснила, что теперь специалисты намерены плотно работать с владельцами маркетплейсов, чтобы пресечь незаконную торговлю. По словам Захаровой, это необходимо, чтобы обычные дачники и деревенские жители случайно не нарушили закон, купив запрещенный сорняк.

Кроме того, инспекторы уже провели контрольную закупку обычного съедобного борщевика, который используют в кулинарии. Сейчас эксперты ждут результатов лабораторных исследований, чтобы выяснить, не продают ли под видом безобидной травы именно борщевик Сосновского.

Важно помнить, что с лета 2025 года за разрастание этого ядовитого сорняка на собственной земле введены огромные штрафы. А если хозяин участка пустит дело на самотек, он может и вовсе лишиться своей земли.

Напомним: с 1 марта 2026 года вступили в силу серьезные поправки в Земельный кодекс. Теперь каждый владелец, включая хозяев скромных шести соток в СНТ, обязан по закону уничтожать опасные чужеродные растения. Если проигнорировать это требование, последуют санкции — от крупных денежных взысканий до принудительного изъятия надела.