Россия готовит перемирие к 9 Мая: Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана и Украины

Телефонный разговор по инициативе Москвы длился полтора часа.

Источник: Клопс.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп полтора часа обсуждали по телефону положение дел на Украине и Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Российский лидер заявил коллеге, что готов объявить перемирие ко Дню Победы, с чем согласился глава Белого дома.

«Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне», — отметил Ушаков.

Путин рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции ВСУ и подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты в любом случае. Трамп, в свою очередь, рассчитывает на помощь России по Ирану после урегулирования ситуации вокруг Украины. Президент РФ считает правильным решение США продлить режим прекращения огня на Ближнем Востоке.

Кроме того, Путин осудил попытку покушения на Трампа и выразил ему поддержку. Главы государств обсудили перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
