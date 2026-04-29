Неудача в Омске: «Каустик» пока на дне турнирной таблицы

В Омске на площадке местного велотрека в рамках финального этапа Суперлиги прошёл захватывающий гандбольный матч за 9−12‑е места между местным «Скифом» и волгоградским «Каустиком». Итог напряжённой борьбы — победа хозяев со счётом 31:29, причём развязка наступила буквально на последних секундах.
Матч начался не в пользу омской команды: уже на 3‑й минуте гости повели 2:0, демонстрируя слаженные действия в атаке. Однако «Скиф» быстро пришёл в себя, восстановил равновесие и постепенно начал перехватывать инициативу. Игра шла на встречных курсах — команды поочерёдно выходили вперёд, периодически возвращая ничейный счёт.
Переломный момент наступил на 18‑й минуте. Даниил Кольцов из «Каустика» не реализовал семиметровый бросок — и это словно дало дополнительный импульс хозяевам площадки. Скифяне предприняли мощный атакующий рывок, который достиг своего пика на 26‑й минуте: счёт 19:12 в пользу омичей заставил волгоградцев всерьёз занервничать. К перерыву хозяева сохранили комфортное преимущество — 20:15.
Второй тайм стал настоящим испытанием для «Скифа». Волгоградцы, демонстрируя характер и волю к победе, заметно прибавили в интенсивности. Гости методично сокращали отставание и в какой‑то момент приблизились на минимальное расстояние — всего два мяча.
Апогей драмы пришёлся на последнюю минуту игры. Кирилл Акрамов точным броском сократил разрыв до минимума — 30:29. Болельщики «Каустика» замерли в ожидании чуда.
Но «Скиф» не дрогнул: в ответной атаке хозяева грамотно разыграли мяч, создали опасный момент и заработали семиметровый бросок. К линии подошёл Артём Костюченко — хладнокровие не подвело игрока: он чётко реализовал пенальти, установив окончательный счёт — 31:29.
Лучшими игроками матча признаны Никита Михайлов у «Каустика» (11 сейвов) и Алексей Карибов у «Скифа» (7 голов).
Скиф«(Омск) — “Каустик” (Волгоград) — 31:29 (20:15).
29 апреля. Финальный этап. Группа «Б». 9−12 места. Омск. Омский велотрек. 197 зрителей.
Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов. (оба — Тольятти).
«Скиф»: Попов — Дроздов (6), Карибов (7), Томилин, Каюмов (1), Наумук (3), Грамыко (3) — Костенко, Колосов, Валевич, Костюченко (2), Яшкин, Киселёв (4), Шарко (5), Анкундинов.
«Каустик»: Михайлов — Кольцов (8), Акрамов (5), Глущенко (1), Тропин (1), Светлов (8), Алексанян (4) — Великанов, Косенков, Кислюк (1), Ибраков, Палащенко, Кудинов, Филёв (1), Косогов, Васильев.
7-метровые/голы: 4/3 — 7/3.
Штрафное время: 6 — 8.
Потери: 14 — 11.
«Каустик» замыкает таблицу, но сезон ещё не закончен. Во втором круге у команды есть шанс исправить положение. Первая возможность — уже 7 мая: на площадке ФОК «Молодёжный» волгоградцы сыграют ответный матч со «Скифом».
Александр Веселовский.
Фото пресс-службы ГК «Скиф».