«Северсталь»: Активы Мордашова находятся в юрисдикции России, а не в «офшорах»

Горно-металлургическая компания «Северсталь» и другие активы российского предпринимателя Алексея Мордашова зарегистрированы в России. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил представитель организации.
— «Северсталь» зарегистрирована в России, как и другие активы Алексея Мордашова находится в российской юрисдикции, а не в неких «офшорах», что в принципе невозможно с учетом того, что «Северсталь» и сам Мордашов давно находятся в санкционных списках ЕС, США и других западных стран, — подчеркнул сотрудник компании.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала крупный бизнес действовать по законам совести и быть социально ответственным. Она обратила внимание на компанию «Северсталь», которая работает в Вологодской области, отметив малый бюджет региона и первое место, которое Мордашов занял в списке Forbes. В связи с этим Матвиенко призвала предпринимателя «подтянуть что-то из офшоров» в Россию, передает ТАСС.
Состояние Мордашова оценивается в 37 миллиардов долларов — это рекордный показатель среди российских бизнесменов. По данным журналистов, рост капитала предпринимателя связан с подорожанием золотодобывающей компании Nordgold, которой он владеет.