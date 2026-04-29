Владимир Ткачёв признан лучшим игроком месяца в Нижнем Новгороде

29 апреля городской департамент физической культуры и спорта огласил итог марта. Традиция определять лучшего игрока месяца среди представителей нижегородских профессиональных команд появилась в сентябре 2025 года.
Переходящий кубок учредили администрация Нижнего Новгорода и Центр управления и развития спорта в Нижегородской области. Традиция направлена на поощрение спортсменов-игровиков за их достижения.
«В марте в Континентальной хоккейной лиге стартовали самые главные матчи сезона — плей-офф Кубка Гагарина. В победной серии с “Северсталью” Владимир стал лучшим снайпером “Торпедо”. За 5 матчей Ткачёв заработал 4 очка, забросив 3 шайбы. Благодаря своему профессионализму на решающие игры он выходил на лёд в качестве капитана команды. Также Владимир зарабатывал очки в трёх заключительных играх регулярного чемпионата. Суммарно в 8 последних проведённых матчах у Ткачёва 7 результативных баллов. Эти цифры наглядно демонстрируют, почему именно он был объявлен лучшим игроком месяца», — пояснил директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков.
«Владимир Ткачёв — один из лучших действующих хоккеистов КХЛ. За короткое время он стал лидером и капитаном “Торпедо” благодаря своим человеческим и профессиональным качествам. Награда от главы Нижнего Новгорода Юрия Владимировича Шалабаева — это закономерное признание роли Владимира для “Торпедо” и для города. Верю, что это только начало большого пути», — подчеркнул генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.
Руководство клуба также отметило, что игроки не остаются в стороне от добрых дел. Совместно с приютом «Сострадание» Владимир Ткачёв принял участие в организации акции «Всегда время завести собаку», призывающей болельщиков забрать домой питомца из приюта.