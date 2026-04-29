Владимир Ткачёв признан лучшим игроком месяца в Нижнем Новгороде

«В марте в Континентальной хоккейной лиге стартовали самые главные матчи сезона — плей-офф Кубка Гагарина. В победной серии с “Северсталью” Владимир стал лучшим снайпером “Торпедо”. За 5 матчей Ткачёв заработал 4 очка, забросив 3 шайбы. Благодаря своему профессионализму на решающие игры он выходил на лёд в качестве капитана команды. Также Владимир зарабатывал очки в трёх заключительных играх регулярного чемпионата. Суммарно в 8 последних проведённых матчах у Ткачёва 7 результативных баллов. Эти цифры наглядно демонстрируют, почему именно он был объявлен лучшим игроком месяца», — пояснил директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков.