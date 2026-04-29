Пауза в общении между Путиным и Трампом продлилась 51 день

Пауза в общении между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом продлилась всего 51 день. Об этом сообщает РИА Новости.
Как известно, последний раз политики контактировали 9 марта. Тогда телефонная беседа прошла по инициативе американской стороны. Основной темой разговора стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Лидеры держав обсуждали, как лучше разрешить конфликт в Иране. Российский глава выступал за дипломатическое урегулирование.
Напомним, что в сегодняшнем разговоре Владимир Путин также поднял тему иранского кризиса. Политик передал американскому коллеге позицию Москвы в этом вопросе. Он заявил, что возможное проведение США наземной операции в Иране является неприемлемым шагом. Ведь в таком случае ситуация полностью выйдет из-под контроля и приведет к ужасным последствиям для всех конфликтующих сторон.