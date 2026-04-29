Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоэксперт Ершов предупредил об опасности летних шин во время снегопада

Автоэксперт Константин Ершов заявил, что летняя шина теряет свойства при низких температурах.

Источник: Аргументы и факты

Летняя шина теряет свои свойства при температуре ниже пяти градусов, даже если на дороге нет льда, а в случае затяжных заморозков разумнее временно вернуться на зимнюю резину. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Константин Ершов.

По словам специалиста, при температуре ниже 5 градусов резиновая смесь дубеет, тормозной путь увеличивается, а автомобиль становится менее управляемым даже на сухом асфальте.

Ершов призвал отказаться от поездок при утренних заморозках и гололеде, особенно в ранние часы, когда дорога может быть покрыта тонкой коркой льда. Эксперт рекомендовал избегать мостов, эстакад и затененных участков, где лед появляется в первую очередь.

Ершов также отметил, что необходимо контролировать давление в шинах при перепадах температуры и ориентироваться прежде всего на утренние и ночные значения, а не на дневное тепло.

Ранее эксперт Константин Ожогин рассказал, что нужно сделать при проблемах с коробкой передач в автомобиле.