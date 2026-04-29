Автоэксперт Ершов предупредил об опасности летних шин во время снегопада

Летняя шина теряет свои свойства при температуре ниже пяти градусов, даже если на дороге нет льда, а в случае затяжных заморозков разумнее временно вернуться на зимнюю резину. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Константин Ершов.
По словам специалиста, при температуре ниже 5 градусов резиновая смесь дубеет, тормозной путь увеличивается, а автомобиль становится менее управляемым даже на сухом асфальте.
Ершов призвал отказаться от поездок при утренних заморозках и гололеде, особенно в ранние часы, когда дорога может быть покрыта тонкой коркой льда. Эксперт рекомендовал избегать мостов, эстакад и затененных участков, где лед появляется в первую очередь.
Ершов также отметил, что необходимо контролировать давление в шинах при перепадах температуры и ориентироваться прежде всего на утренние и ночные значения, а не на дневное тепло.
