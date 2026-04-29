Хирург Умнов рассказал, почему может болеть левый или правый бок

Неприятные или даже болезненные ощущения в правом и левом боках могут быть симптомами опасных заболеваний органов брюшной полости. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов.
Помимо очевидных причин, таких как вздутие кишечника или синдром раздраженного кишечника, эксперт выделил камни в желчном пузыре. Характерные признаки включают усиление боли после приема жирной пищи, иррадиацию в правую лопатку и плечо, а также тошноту и горечь во рту.
— Если произойдет закупорка желчного протока, развивается механическая желтуха, которая может привести к летальному исходу. Не всегда можно распознать правостороннюю нижнедолевую пневмонию — в этом случае воспаление легких раздражает диафрагму, и боль часто ощущается в правом боку, — отметил врач.
Наиболее частыми причинами боли в левом боку являются язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, а также заболевания поджелудочной железы. Однако наиболее неочевидной угрозой являются сердечно-сосудистые катастрофы, такие как инфаркт миокарда.
— Если такая боль сопровождается слабостью, холодным потом, одышкой, чувством нехватки воздуха или иррадиирует в левую руку, челюсть — необходима экстренная электрокардиограмма. Угрозой при боли в левом боку могут быть также увеличение или инфаркт селезенки, или диафрагмальная грыжа, — сказал доктор.
Межреберная невралгия и воспаление яичников также могут вызывать острую, пронизывающую боль, усиливающуюся при движении или вдохе, передает Газета.Ru.
