Трамп полагает, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ поможет снизить цены на топливо

Напомним, Объединённые Арабские Эмираты уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Уход столь значимого игрока на нефтяном рынке способен спровоцировать нестабильность и снизить возможности альянса по контролю над ценами. Среди факторов, повлиявших на это решение, отмечается разочарование ОАЭ в недостаточной поддержке со стороны арабских партнёров в период иранских атак. Следует подчеркнуть, что ОПЕК представляет собой международное объединение, основанное в 1960 году ведущими странами-производителями нефти. Основная задача организации заключается в регулировании объемов добычи и предотвращении резких колебаний мировых цен на нефть.