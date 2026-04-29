В Цимлянске на браконьера намерены завести уголовное дело за ловлю электроудочкой

При осмотре у браконьера были обнаружены и изъяты лодка с веслами, а также главное орудие лова — удочка, подключенная к аккумулятору и поражающая рыбу разрядами тока. Кроме того, полицейские насчитали в улове 66 рыбин различных видов. Согласно действующим нормам, нанесенный природе материальный вред превысил 120 тысяч рублей.