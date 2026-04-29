В Цимлянске на браконьера намерены завести уголовное дело за ловлю электроудочкой

В городе Цимлянске Ростовской области задержали браконьера с электроудочкой, сообщили в главном управлении МВД по Ростовской области. В ближайшее время в отношении задержанного мужчины планируется возбудить уголовное дело.
По информации ведомства, 48-летнего местного жителя задержали в акватории реки Цимла, протекающей по территории заповедника.
При осмотре у браконьера были обнаружены и изъяты лодка с веслами, а также главное орудие лова — удочка, подключенная к аккумулятору и поражающая рыбу разрядами тока. Кроме того, полицейские насчитали в улове 66 рыбин различных видов. Согласно действующим нормам, нанесенный природе материальный вред превысил 120 тысяч рублей.
В ведомстве также напомнили, что с марта текущего года ужесточена административная ответственность за несоблюдение правил учета, хранения, спуска на воду и возвращения маломерных судов.
