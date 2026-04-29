Психотерапевт Крашкина посоветовала россиянам танцевать для поднятия настроения

Занятия танцами помогут справиться с грустью и тревогой благодаря выработке гормонов радости. Об этом заявила в беседе с «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
— Движение под музыку действует на эмоциональную сферу, мозг начинает активно вырабатывать эндорфины и дофамин — вещества, связанные с ощущением удовольствия, — считает специалист.
По ее словам, танцы помогут снять накопившийся стресс и избавиться от негативных эмоций. При этом, полезны как занятия с партнером или в группе, так и в одиночестве.
Телеканал «Царьград» рассказал, что танцы способствуют улучшению памяти, мышления и координации, а также замедлению процессов, приводящих к деменции. Это особенно полезно для тех, кто испытывает субъективное когнитивное снижение, когда человек сам ощущает ухудшение памяти, однако тесты еще не выявляют отклонений.