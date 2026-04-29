Россиянки Андреева и Шнайдер пробились в полуфинал турнира WTA в Мадриде

Андреевой 19 лет, Шнайдер — 22 года. На Олимпийских играх в Париже они завоевали серебряные медали в парном разряде. В 2025 году дуэт уже выиграл два турнира WTA. До нынешнего старта в Мадриде спортсменки не выступали вместе с Итогового турнира WTA, прошедшего в ноябре.