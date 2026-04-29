Россиянки Андреева и Шнайдер пробились в полуфинал турнира WTA в Мадриде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира WTA в Мадриде, обыграв в четвертьфинале австралийку Эллен Перес и представительницу Нидерландов Деми Схюрс.
Матч завершился в двух сетах — 6:3, 6:3 — в пользу россиянок. В следующем раунде им предстоит встретиться с Верой Звонаревой и немкой Лаурой Зигемунд.
Андреевой 19 лет, Шнайдер — 22 года. На Олимпийских играх в Париже они завоевали серебряные медали в парном разряде. В 2025 году дуэт уже выиграл два турнира WTA. До нынешнего старта в Мадриде спортсменки не выступали вместе с Итогового турнира WTA, прошедшего в ноябре.