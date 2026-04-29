Двое россиян вошли в число претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ

В завершившемся регулярном чемпионате 31-летний Андрей Василевский провел 58 матчей, одержав 39 побед. В шестой раз в карьере он завершил сезон с наибольшим среди всех вратарей лиги количеством побед за гладкое первенство. В среднем голкипер «Лайтнинг» пропускал по 2,12 шайбы за игру и отражал 91,2% бросков. По версии сайта НХЛ, Василевский является фаворитом на награду (его поддержали 14 из 16 опрошенных журналистов).