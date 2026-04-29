Подстава для садовода: маркетплейсы торгуют семенами борщевика

На российских маркетплейсах выявлены случаи продажи семян борщевика Сосновского — инвазивного сорняка, чье распространение на участках влечет за собой административную ответственность. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник управления фитосанитарного надзора Россельхознадзора Ольга Захарова.
«На маркетплейсах также видели, что продавались семена борщевика Сосновского. Дальше будем историю эту продолжать по работе с маркетплейсами, чтобы, учитывая изменения законодательства, не допускали таких нарушений», — заявила Захарова. Сейчас ведомство проводит контрольные закупки, чтобы исключить вероятность продажи опасного растения под видом его безобидного съедобного сородича.
С июля 2025 года владельцы земли обязаны проводить мероприятия по уничтожению этого сорняка. За неисполнение закона предусмотрены серьезные штрафы в десятки тысяч рублей, а в крайних случаях — даже изъятие земельного участка.
Доцент кафедры дерматовенерологии Пироговского университета Татьяна Гайдина напомнила, что контакт с растением может привести к тяжелым химическим ожогам. «Ожоги от сока борщевика не появляются сразу, а выступают в течение пары дней под воздействием ультрафиолета», — пояснила специалист.
Врачи настоятельно рекомендуют родителям объяснять детям опасность игры с этим растением. При попадании сока на кожу необходимо немедленно промыть место водой и исключить любое воздействие солнечного света на поврежденный участок в течение двух суток. Профилактика в данном случае является единственным эффективным способом избежать длительного и болезненного лечения.