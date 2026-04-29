Минобороны Молдавии подтвердило, что на севере страны был найден дрон

В Молдавии начали экспертизы для установления происхождения упавшего на территории страны дрона.

Источник: Комсомольская правда

Военное ведомство Молдавии официально заявило, что найденный у села Бэнештий Ной объект оказался беспилотником. Информацию об этом распространила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

Специалисты выяснили, что дрон совершил несанкционированный полет над республикой 30 марта 2026 года. Аппарат пересек границу со стороны Одесской области в 21:29 по местному времени, а в 22:03 пропал с радаров в Оргеевском районе.

В ведомстве подтвердили, что найденный в Теленештском районе дрон полностью совпадает с наблюдаемой ранее целью. Обнаруженные детали аппарата уже извлечены, и эксперты изучают их, чтобы установить происхождение и технические характеристики устройства.

Накануне KP.RU писал, что в центре Кишинева беспилотник неизвестного происхождения упал прямо на крышу жилого дома. Из-за угрозы возможного взрыва или разрушений спасатели приняли решение эвакуировать всех жильцов.