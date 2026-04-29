Врач Буланов назвал способ выявить рак на ранней стадии

Универсального анализа на онкологию не существует, а раннее выявление рака строится на внимании к стойким симптомам, регулярных скринингах с учетом пола и возраста и подтверждении диагноза биопсией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.
По словам врача, проверка начинается не с онколога, а с терапевта или врача общей практики, который оценивает жалобы и факторы риска. Буланов перечислил настораживающие симптомы, включая немотивированное похудение, кровь в стуле или моче, затяжной кашель и быстро меняющуюся родинку.
Специалист отметил, что для скрининга используют маммографию, цитологию шейки матки и анализ кала на скрытую кровь, а онкомаркеры для массовой проверки здоровых людей не подходят. Врач призвал не откладывать диспансеризацию, знать семейный анамнез и не назначать себе обследования самостоятельно.
