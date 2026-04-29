«Всегда жду»: Плющенко ответил сыну Егору, который отказался называть его отцом

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в среду, 29 апреля, обратился к старшему сыну Егору Ермаку, который заявил, что не считает спортсмена своим отцом, и выразил готовность ответить на любые его вопросы при личной встрече.
— Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда, — написал спортсмен в личном блоге.
Егор Ермак, который родился в 2006 году в первом браке Плющенко с Марией Ермак, объяснил, что не хочет называть Евгения Плющенко своим отцом, поскольку ему не нравилось, как к нему относились и в данный момент относятся. Он добавил, что называет папой своего отчима.
27 апреля младший сын Евгения Плющенко Александр, которого семья называет Гном Гномычем, заявил брату, что он не заслуживает носить фамилию своего отца. Средний сын фигуриста также упомянул дорогие подарки, которые его брат получал от его матери, Яны Рудковской, включая новый телефон и ноутбук.