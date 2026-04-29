Биолог Загирова назвала самое устойчивое к радиации дерево в Чернобыле

Сразу после катастрофы значительные лесные массивы подверглись радиоактивному загрязнению, что привело к гибели около 1000 гектаров сосняков, образующих так называемый «Рыжий лес». В 1986 году у деревьев фиксировалось отмирание почек, аномальный рост побегов и нарушение пространственной ориентации. Наиболее уязвимой оказалась репродуктивная сфера сосны: снизилось качество пыльцы и увеличилось число погибших семяпочек.