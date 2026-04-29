Стало известно, как похолодание повлияет на популяцию клещей

Похолодание в Москве и области привело к снижению активности клещей, однако, на общую популяцию насекомых погода не повлияет. Таким мнением поделился с «РИАМО» эколог Илья Рыбальченко.
— При температуре 0 и ниже, клещ перестает охотиться. Важно отметить, что в таких условиях насекомое не погибает, а когда почва и трава снова прогреются, он опять выходит, — пояснил эксперт.
По словам эколога, холодный день действительно уменьшает вероятность встречи человека с клещом. Но если мороз был короткий, а снег или листовая подстилка защитили почву, то популяция существенно не страдает.
Телеканал «Царьград» отметил, что клещи не боятся холода и даже снег в некоторых регионах их не останавливает, чтобы искать и находить свою жертву. Число укусов клещей в России растет невероятно быстро. Больше всего жалоб на укусы насекомых в Республике Алтай, Алтайском крае и Забайкалье, а также в Иркутской, Костромской, Омской, Архангельской, Белгородской и Вологодской областях.