ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 3,5 3,75%

Помимо этого, представители ФРС пересмотрели прогнозы по росту экономики и ценам в сторону повышения. Ожидается, что в 2026 году ВВП США прибавит 2,4 процента, а в 2027-м — 2,3 процента. Что касается инфляции, то в следующем году она прогнозируется на уровне 2,7 процента, а годом позже — 2,2 процента.