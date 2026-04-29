ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 3,5 3,75%

ФРС США заявила, что ставку не стали менять ради экономической поддержки страны.

Источник: Комсомольская правда

Американская Федеральная резервная система (ФРС), которая играет роль Центрального банка страны, приняла решение не трогать ключевую процентную ставку. По итогам апрельского заседания она осталась в диапазоне от 3,5 до 3,75 процента. Информацию об этом предоставила пресс-служба самого регулятора.

В заявлении ФРС уточняется, что комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) посчитал нужным сохранить именно такой целевой уровень. В тексте документа подчеркивается, что решение по ставке было принято для поддержки экономических целей страны.

На мартовском заседании американский регулятор также не стал менять параметры кредитования. Тогда ставка была зафиксирована в тех же пределах, что и сейчас — от 3,5 до 3,75 процента.

Помимо этого, представители ФРС пересмотрели прогнозы по росту экономики и ценам в сторону повышения. Ожидается, что в 2026 году ВВП США прибавит 2,4 процента, а в 2027-м — 2,3 процента. Что касается инфляции, то в следующем году она прогнозируется на уровне 2,7 процента, а годом позже — 2,2 процента.

