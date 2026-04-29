Трамп допустил, что конфликты на Украине и в Иране закончатся одновременно

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что военные конфликты на Украине и в Иране могут закончиться примерно в одно и то же время.

— Какой военный конфликт закончится раньше? Я не знаю. Может, в те же сроки, — заявил глава государства журналистам.

Трамп подчеркнул, что приоритетом для него остается решение украинского конфликта, а не иранского. Президент США отметил, что его коллега из России Владимир Путин предлагал помощь в вопросе обогащения урана. Он ответил, что предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на мирном урегулировании, передает Telegram-канал Clash Report.

Владимир Путин 29 апреля провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который продлился 1,5 часа. Президенты обсудили ряд тем, включая конфликт на Украине и эскалацию на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Незадолго до этого появилась информация, что Дональд Трамп во время встречи с королем Великобритании Карлом III заявил, что ведет переговоры с Владимиром Путиным. Однако монарх попытался перевести разговор в другое русло, предложив обсудить Украину позже.

