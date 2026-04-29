Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен озвучила Мадьяру условия для разблокировки средств Евросоюза

Фон дер Ляйен назвала хорошей дискуссию с Петером Мадьяром.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила будущему премьеру Венгрии Петеру Мадьяру, что нужно сделать, чтобы разморозить европейские деньги на сумму 17 миллиардов евро. Подробности она описала в соцсети X.

«Очень хорошая дискуссия с Петером Мадьяром в Брюсселе сегодня. Мы обсудили шаги, которые необходимо сделать для разблокирования фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, которые блокированы из-за коррупции и озабоченности ЕК по поводу верховенства права», — говорится в публикации.

Глава Еврокомиссии заявила, что европейская сторона «намерена плотно сотрудничать с Будапештом по этому вопросу».

Ранее сам Петер Мадьяр также подтвердил прогресс в диалоге с Еврокомиссией. Он заявил в соцсетях, что страна может получить замороженные средства уже в конце мая.

Политик назвал переговоры с председателем ЕК очень продуктивными. По его словам, сторонам удалось прийти к соглашению о заключении сделки по финансовой помощи. Ожидается, что все необходимые документы будут подписаны 25 мая в Брюсселе.

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше