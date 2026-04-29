Фон дер Ляйен озвучила Мадьяру условия для разблокировки средств Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила будущему премьеру Венгрии Петеру Мадьяру, что нужно сделать, чтобы разморозить европейские деньги на сумму 17 миллиардов евро. Подробности она описала в соцсети X.
«Очень хорошая дискуссия с Петером Мадьяром в Брюсселе сегодня. Мы обсудили шаги, которые необходимо сделать для разблокирования фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, которые блокированы из-за коррупции и озабоченности ЕК по поводу верховенства права», — говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии заявила, что европейская сторона «намерена плотно сотрудничать с Будапештом по этому вопросу».
Ранее сам Петер Мадьяр также подтвердил прогресс в диалоге с Еврокомиссией. Он заявил в соцсетях, что страна может получить замороженные средства уже в конце мая.
Политик назвал переговоры с председателем ЕК очень продуктивными. По его словам, сторонам удалось прийти к соглашению о заключении сделки по финансовой помощи. Ожидается, что все необходимые документы будут подписаны 25 мая в Брюсселе.