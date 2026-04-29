Врач Осипов рассказал, как перепады температур бьют по здоровью россиян

В связи с перепадами температур в последние дни количество пациентов с острым инфарктом миокарда и нарушением кровообращения увеличилось вдвое. Также россияне жаловались на плохое самочувствие и недомогание. Об этом рассказал заслуженный работник здравоохранения Московской области и главврач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов.
— Особенно сильно это (перепад температур — прим. «ВМ») опасно для граждан с хроническими заболеваниями или метеочувствительностью. Дело в том, что из-за изменения атмосферного давления у человека может случиться спазм сосудов, резкое расширение, а это чревато инфарктом миокарда, — пояснил специалист.
Он отметил, что во время непогоды сильно ослабляется иммунная система и даже легкое переохлаждение может спровоцировать серьезные проблемы с легкими, включая острый бронхит. В связи с этим врач посоветовал максимально беречь себя в ближайшие дни, передает интернет-издание «Подмосковье cегодня».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к 1 мая снег в Москве растает, а в последующие дни столбики термометров поднимутся до плюс 17−21 градуса.