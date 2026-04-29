Долги за коммуналку волгоградцам предложат гасить работой

Волгоградцам, у которых накопились долги за коммунальные услуги, могут предложить альтернативу денежной оплате. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь выступил с инициативой: разрешить гасить задолженности не деньгами, а общественным трудом.
По его словам, сложившаяся система пеней и штрафов несовершенна. Она способна загнать в тупик не столько злостных неплательщиков, сколько социально незащищенных жителей. Долги одинокой пенсионерки или многодетной семьи могут копиться годами.
При этом соседи, которые искренне хотели бы помочь, часто не имеют финансовой возможности оплатить чужую квитанцию. В этом случае, полагает эксперт, можно было бы использовать в счет погашения долга работы по содержанию дома или придомовой территории.
В пример Бондарь привел ситуацию: у пенсионерки накопился долг в 10−20 тысяч рублей, а у ее соседа-студента есть желание и силы работать, но нет денег. Отработанные часы засчитываются не ему на бонусы, а списываются с чужого лицевого счета.
Эксперт называет это цивилизованной формой соцподдержки, — пишет «Газета.ру».
