Гастроэнтеролог назвал самые безопасные сорта мяса для шашлыка

Телеканал «Царьград» предупредил, что без вреда для здоровья, за раз можно съесть порцию шашлыка весом около 200 граммов. Именно такой объем организм способен нормально переварить и усвоить без перегрузки ЖКТ. Шашлык не всегда является безопасной пищей. При его жарке на углях образуются продукты горения и окисления жиров, которые являются мощными канцерогенами, увеличивающими риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника.