Гастроэнтеролог назвал самые безопасные сорта мяса для шашлыка

Гастроэнтеролог Мацола посоветовал готовить шашлык из индейки.

Источник: Комсомольская правда

Любителям шашлыка следует внимательно выбирать мясо, чтобы не навредить желудку жирной и тяжелой пищей. Какой продукт станет самым безопасным, сообщил в беседе с «РИАМО» врач-терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола.

— Шашлык из индейки — получается вкусно, а негатива для ЖКТ меньше. Если выбирать курицу — то грудку без кожи. Если свинину или баранину — то минимально жирные, — советует доктор.

Врач добавил, что есть такое мясо лучше всего с овощами и не более 150−200 граммов раз в несколько недель.

Телеканал «Царьград» предупредил, что без вреда для здоровья, за раз можно съесть порцию шашлыка весом около 200 граммов. Именно такой объем организм способен нормально переварить и усвоить без перегрузки ЖКТ. Шашлык не всегда является безопасной пищей. При его жарке на углях образуются продукты горения и окисления жиров, которые являются мощными канцерогенами, увеличивающими риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника.