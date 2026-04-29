Аналитик Муртазин: Интернет не сможет работать без зарубежного трафика

Работа интернета без зарубежного трафика невозможна, поскольку даже при работе с российскими сайтами часто используются внешние сервисы и модули, без которых они не смогут нормально функционировать. Об этом в среду, 29 апреля, заявил основатель и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Специалист добавил, что в стране пока недостаточно вычислительных мощностей и дата-центров для развития сложных цифровых технологий, включая искусственный интеллект.
— Чтобы не потерять конкурентные преимущества, которые у страны есть, важно использовать все возможности, и это главным образом зарубежный трафик. Без этого ничего не получится, — подчеркнул Муртазин.
Он отметил, что отделить VPN-трафик от обычного зарубежного технически невозможно, поэтому любые такие меры коснутся почти всех пользователей Сети, передает телеканал «Москва 24».
28 апреля появились сообщения о планах Минцифры запретить все передвижения российских пользователей по иностранному сегменту Сети и заблокированным сайтам, а также брать плату за использование запрещенных ресурсов. По словам руководителя Ассоциации компаний связи Алексея Стурова, возможные лимиты в 15 гигабайт на зарубежный трафик ставят «под удар» всю отрасль, а счета суммой 10−15 тысяч рублей являются «фантастическими».